Das Rheinufer in Köln ist überflutet.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Hochwasserlage bleibt in weiten Teilen Deutschlands bedrohlich und zwingt Schiffsführer zu Pausen. Am Freitag waren mit Rhein, Donau, Main, Mosel, Saar, Neckar und Weser sieben Flüsse zumindest abschnittsweise betroffen.



So wurde auch auf dem Oberrhein die Schifffahrt eingestellt. Weiter rheinabwärts, etwa bei Köln, könnte es bald so weit sein. Dort rechneten die Experten für Sonntag mit einem Pegelstand von 8,20 bis 8,70 Metern. Die kritische Marke liegt bei 8,30 Metern.