Nach einer Sturmflut stehen am Hafen von Wismar Autos im Wasser.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Sturmtief "Zeetje" hat an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns die erste Sturmflut des neuen Jahres ausgelöst. In Wismar etwa lag der Wasserstand 1,70 bis 1,80 Meter über Normal, sagte ein Stadtsprecher. Niedrig gelegene Straßen seien überflutet worden. Einige Fährverbindungen in der Ostsee wurden zeitweise eingestellt.



Bei der Bahn in Mecklenburg-Vorpommern sorgte der Sturm für Verspätungen und Zugausfälle. Die Einsatzkräfte im Norden mussten mehrfach umgestürzte Bäume von den Straßen räumen.