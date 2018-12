In der Innenstadt staut sich das Wasser. Es steht über 30 Zentimeter hoch. Wasser dringt über die Fenster in die Keller der Häuser ein. Die Bewohner eines ganzen Straßenzuges werden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löst Großalarm aus. Aus dem ganzen Landkreis Waldshut werden Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Deutschem Rotem Kreuz, Bergwacht und von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) alarmiert. Strömungsretter in Tauchanzügen rücken an. Normalerweise sind sie für den Rhein zuständig.