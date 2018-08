Premierminister Narendra Modi besuchte Kerala in der Nacht zum Samstag, wie das Büro Vijayans bei Twitter erklärte. Am Samstag wollte sich Modi demnach bei einem Flug über die am schlimmsten betroffenen Gebiete ein Bild von der Lage machen. In Kerala leben rund 33 Millionen Menschen. Mehr als 30 Armeehubschrauber und 320 Boote sind im Rettungseinsatz. Den Behörden zufolge wurden Tausende Menschen bereits in Sicherheit gebracht; weitere 6.000 warteten noch auf Hilfe.