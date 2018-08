Die Seine führt Hochwasser. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Die Hochwasserlage in Paris bleibt angespannt. Die Seine soll in den nächsten zwei Tagen mit bis zu 6 Metern ihren höchsten Pegelstand erreichen. An der Austerlitz-Brücke wurden am Samstag 5,69 Meter gemessen.



Nach Angaben der Polizeipräfektur verließen im Großraum Paris bislang rund 1.000 Menschen ihre Wohnung wegen der Flut, rund 1.200 waren ohne Strom. Der Louvre hatte am Donnerstag schon wegen des Hochwassers sein Untergeschoss geschlossen.