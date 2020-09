Der Rheinpegel bei Köln.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach den starken Regenfällen in Süddeutschland hat Hochwasser mehreren Bundesländern erhebliche Probleme bereitet. Vor allem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland war die Lage teils schwierig: Mancherorts wurde der Schiffverkehr eingeschränkt, anderswo wurden Straßen gesperrt und Keller überflutet.



Bis zum Donnerstag werden die Pegelstände am Niederrhein weiter steigen, prognostizieren Hochwasser-Experten. Städte entlang des Niederrheins bereiteten sich auf Überschwemmungen vor.