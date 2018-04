Hochwasser am Mittelrhein in Leutesdorf (Rheinland-Pfalz). Quelle: Thomas Frey/dpa

Es regnet und regnet und Flüsse vor allem in West- und Süddeutschland treten über die Ufer. Die Schifffahrt auf der Mosel wurde eingestellt, auf Teilen des Neckars ebenfalls. Auf dem Rhein droht Schiffsführern in den kommenden Tagen das gleiche Schicksal.



Bilder aus Rheinland-Pfalz und Bayern - insbesondere Oberfranken - sahen dramatisch aus. Aus vielen Regionen wurden Überschwemmungen einzelner Grundstücke und Keller gemeldet. Entspannung ist bis zum Wochenende nicht in Sicht.