Das Hochwasser im Rhein steigt weiter an. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Kurz vor den erwarteten Höchstständen sind die Pegelstände entlang des Rheins in der Nacht zu Montag weiter gestiegen. In Köln lag die Marke um 5 Uhr bei 8,71 Metern, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz angab. Die Schifffahrt wurde am Sonntag eingestellt, da die kritische Marke von 8,30 Metern überschritten wurde.



In Düsseldorf lag der Pegel bei 8,18 Metern. Im Laufe des Tages werden die Höchststände erwartet, in Köln mit um die 9 Meter und in Düsseldorf mit etwa 8,30 Metern.