Das Brautpaar: Isha Ambani (r.) und Anand Piramal.

Nach wochenlangen Feiern hat die Hochzeit des Jahres in Indien endlich ihren Höhepunkt erreicht. Zur Trauungszeremonie der beiden Milliardärssprösslinge Isha Ambani und Anand Piramal kamen Unternehmer, Stars und Sternchen aus Indien und dem Rest der Welt nach Mumbai.



Mit nur 600 Gästen war die eigentliche Trauung im Vergleich zu den Feiern am Wochenende aber vergleichsweise spartanisch. Am Sonntag waren schon Gäste wie Hillary Clinton und Bollywood-Star Shah Rukh Khan gekommen.