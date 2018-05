Der Schwiegervater springt ein: Prinz Charles. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Thronfolger Prinz Charles wird Meghan Markle am Samstag bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry zum Altar führen. Das twitterte der Kensington-Palast. Der Vater von William und Harry wird damit die Rolle von Thomas Markle übernehmen: Der 73-jährige Vater von Meghan hatte wegen Herzproblemen kurzfristig die Teilnahme an der Hochzeit abgesagt.



Auch Harrys Opa Prinz Philip wird an der Hochzeit teilnehmen. Philip, der Ehemann der Queen, hatte kürzlich ein neues Hüftgelenk bekommen.