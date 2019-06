Dann will jeder noch cooler sein als der andere. Gastronomin Tülay Koca zu Beweggründen für Hochzeits-Korsos

Die Essener Gastronomin Tülay Koca hegt einen Verdacht, warum auch die Polizei in NRW plötzlich so häufig wegen Hochzeitsgesellschaften ausrücken muss: "Das liegt sicherlich an den Sozialen Medien. Diese Auto-Korsos werden ja alle gefilmt und verteilt. Und dann will jeder noch cooler sein als der andere", sagt die 51-jährige Türkin, die in Essen den populären "Prenses Palace" führt. In dem Festsaal für 500 Personen werden jeden Freitag, Samstag und Sonntag Hochzeiten gefeiert. "Nur im Ramadan und in den Ferien ist es ruhiger", so Koca.