Bei der Versteigerung eines Kultgemäldes des britischen Malers David Hockney ist ein neuer Rekord für das Werk eines lebenden Künstlers erzielt worden. "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" wurde am Donnerstag in New York für 90,3 Millionen Dollar (79,7 Millionen Euro) versteigert, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte.