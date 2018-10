Die Menge an geerntetem Wein liegt weit über dem Durchschnitt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Winzer in Deutschland haben in diesem Jahr so viele Trauben geerntet wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Neben den satten Erträgen sind die Winzer auch mit Blick auf die Qualität hoffnungsvoll. Die Weinmostmenge erreichte nach einer Schätzung 10,7 Millionen Hektoliter, wie das Deutsche Weininstitut mitteilte.



Dies ist die größte Erntemenge seit 1999, sie liegt 23 Prozent über dem Durchschnitt. Die Qualität des Jahrgangs 2018 lässt sich erst beurteilen, wenn die Weine im Glas sind.