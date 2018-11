Trump ehrt Elvis Presley posthum. Archivbild

Quelle: dpa

Mehr als 40 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley hat US-Präsident Donald Trump den "King of Rock'n'Roll" mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Trump verlieh Presley (1935-1977) im Weißen Haus posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten.



Die Auszeichnung gehe an einen der beliebtesten Künstler, der je gelebt habe, sagte Trump. Er würdigte den tiefen Patriotismus des Musikers, der sich auf der Höhe seines Ruhmes dazu entschlossen gehabt habe, in den Streitkräften zu dienen.