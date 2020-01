Arbeiter in einer Gießerei.

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa/Archivbild vom 12.01.2017

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. 45,3 Millionen Menschen waren entweder selbstständig oder gingen einem Job nach, 0,9 Prozent mehr als 2018. Das berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.



Während die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 2019 um 475.000 auf 41,1 Millionen wuchs, ging die Zahl der Selbstständigen und ihrer mithelfenden Familienangehörigen um 1,7 Prozent auf 4,15 Millionen zurück.