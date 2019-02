"Wir gehen davon aus, dass weit mehr Erreger von Zecken übertragen werden als bisher beschrieben worden sind", sagt Peter Hagedorn vom Robert-Koch-Institut (RKI). Die Tiere sind hervorragende Vektoren, die einen Erreger von einem Wirt zum anderen tragen können. Und sie haben viel Zeit, um die Keime zu übertragen: Larven saugen fünf Tage lang an ihrem Wirt, Nymphen sieben Tagen und adulte Tiere zwölf Tage. Weltweit gibt es rund 20 von Zecken übertragene Krankheiten, sagt Hagedorn. Dazu zählt zum Beispiel die Anaplasmose, eine Infektionskrankheit, bei der das Bakterium die weißen Blutkörperchen befällt. "Das ist in Nordamerika sehr verbreitet, dort zählt eine Anaplasmose zu den emergency diseases, also den medizinischen Notfällen", sagt der Diplombiologe.



In Deutschland allerdings sei bisher kein einziger Fall von Anaplasmose beschrieben worden, obwohl etwa fünf Prozent der Zecken den Erreger in sich tragen. Dem Verlauf einer Malaria ähnelt eine Infektion mit sogenannten Babesien. Die Erreger befallen und verändern die roten Blutkörperchen, was vor allem bei Menschen mit Immundefekten zu einem schweren und mitunter auch tödlichen Verlauf führen kann. Mit Mittelmeerfleckfieber oder Boutonneuse-Fleckfieber können sich Urlauber in den Mittelmeerländern infizieren. Die Zecken hier können sogenannte Rickettsien übertragen.