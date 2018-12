Man fühlt sich da als Glied in einer Kette. Das hat schon fast eine religiöse Dimension. Bernd Nägele, Fachmann für Hofübernahmen

Ins Kloster St. Ulrich kommen viele, die vor schwierigen Fragen stehen: Wird irgendwer aus der nächsten Generation den Hof übernehmen? Was, wenn nicht? Regelmäßig bieten sie hier in der idyllisch gelegenen Landvolkshochschule Seminare an, wenn es heikel wird und eine neue Erb-Runde auf dem Betrieb ansteht. Jeder Bauer kriegt damit ganze zweimal im Leben zu tun: Wenn er erbt und wenn er vererbt. Wenig Übung also für die, die in St. Ulrich Anleitung suchen. Warum das Weitergeben von Höfen so viel schwieriger zu sein scheint als in vielen anderen Familienbetrieben, erklärt Seminarhaus-Leiter Bernhard Nägele so: "Es ist dieses Verwurzelt-Sein. Es ist dieser Hof, den man seit Generationen bewirtschaftet. Und man fühlt sich da als Glied in einer Kette. Das hat schon fast eine religiöse Dimension."