Das Termometer wird auf über 38 Grad steigen. Archivbild

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Mit Temperaturen von über 38 Grad meldet sich der Hochsommer in Deutschland zurück. Im Laufe der Woche soll es immer wärmer werden. Demnach werde es am Montag im Süden und Südwesten mit 29 bis 33 Grad bei viel Sonne zunächst am wärmsten. Kühler bleibt es im Norden und Nordosten.



"Der Donnerstag könnte nach jetzigem Stand den Höhepunkt der Hitzewelle markieren", erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. 33 bis 38 Grad werden erwartet, im Westen und Südwesten könne es noch heißer werden.