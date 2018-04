Ostermarsch in München. Quelle: Matthias Balk/dpa

Mit Demonstrationen in 13 Bundesländern und mehreren tausend Teilnehmern haben die Ostermärsche am Samstag ihren Höhepunkt erreicht. Die Themen reichten vom Syrienkrieg über deutsche Rüstungsexporte und die Offensive der Türkei gegen die Kurden in Nordsyrien bis zum Klimawandel.



Die Teilnehmerzahlen blieben auch in diesem Jahr weit hinter dem Höhepunkt der Friedensbewegung zu Beginn der 1980er Jahre zurück. Am Ostersonntag folgen noch einige Aktionen, ehe der Reigen am Montag endet.