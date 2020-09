Von einem Karnevalswagen werden Kamelle geworfen. Archivbild

Quelle: picture alliance / Oliver Berg/dpa

Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval heute seinen Höhepunkt. Dabei werden die satirischen Wagen 2020 vielleicht noch politischer als sonst. Auch der erst wenige Tage zurückliegende mutmaßlich rechtsextremistische Anschlag von Hanau soll im Kölner und im Düsseldorfer Zug aufgegriffen werden.



Weitere Themen sind etwa der Machtkampf in der CDU und der Klimawandel. Auch US-Präsident Donald Trump ist wieder mit von der Partie: in Köln als Horrorclown, in Mainz als römischer Kaiser Nero.