Wer sich weiterbilden will, muss dafür künftig wohl deutlich mehr bezahlen. Baden-Württembergs Städtetag schlägt daher Alarm und erteilt Plänen der Bundesregierung eine Absage, für Weiterbildungen Umsatzsteuer zu erheben.



Das sei in Zeiten, in denen "lebenslanges Lernen propagiert wird, das politisch und gesellschaftlich völlig falsche Signal", sagte Städtetagspräsident Peter Kurz (SPD). Einkommensschwachen werde der Zugang etwa zu Kursen an Volkshochschulen (VHS) durch höhere Gebühren erschwert.