Im Zweifel müssen Gericht über den Asylantrag entscheiden.

Der Anteil der Flüchtlinge, die gegen ihren Asylbescheid klagen und damit erfolgreich sind, steigt immer weiter. Wie NDR Info meldete, zogen Asylbewerber im ersten Halbjahr 2017 gegen fast jede zweite Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor Gericht.



Im vergangenen Jahr sei nur gegen jeden vierten Bescheid geklagt worden, hieß es. Die Gerichtskosten des BAMF stiegen deutlich an: von 7,8 Millionen Euro in 2016 auf bereits mehr als 19 Millionen Euro in diesem Jahr.