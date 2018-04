Die Linke will den Mindestlohn gesetzlich festschreiben. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Für die Forderung der Linken, den Mindestlohn per Gesetz von 8,84 Euro auf 12 Euro anzuheben, zeichnet sich im Bundestag keine Mehrheit ab. Widerstand signalisierte am Mittwochabend sogar die SPD, obwohl die Sozialdemokraten zuletzt Sympathien für eine Lohnuntergrenze von zwölf Euro geäußert hatten.



Der SPD-Abgeordnete Bernd Rützel wandte sich jedoch ausdrücklich gegen den Vorschlag der Linksfraktion, den Mindestlohn per Gesetz festzulegen. Dies sei die Aufgabe der Mindestlohnkommission.