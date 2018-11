Ist dies das älteste Bild der Welt? Quelle: Luc-Henri Fage/dpa

Ist es das Bild eines Rindes? Australische und indonesische Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass sich die älteste figürliche Darstellung der Welt in einer Höhle auf der indonesischen Insel Borneo befindet.



Die rötlich-orange Zeichnung eines nicht genau erkennbaren Tieres sei mindestens 40.000 Jahre alt, schreibt das Team von der Griffith University in Gold Coast in der Fachzeitschrift "Nature". Bereits deutlich früher entstanden Zeichnungen, die aber lediglich Symbole darstellen.