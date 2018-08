Nach dem Klosterbesuch gehen die Jungen in die Schule. Archivbild Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Die im Juli aus einer Höhle befreiten Fußballjungen in Thailand drücken nach einem Klosterbesuch jetzt wieder die Schulbank. Allen zwölf Jungen sei zunächst in einer Schule in Mae Sai in der Provinz Chiang Rai ein herzlicher Empfang bereitet worden, sagten Sprecher der Provinz.



Elf Jungen der Fußballmannschaft im Alter von 11 bis 17 Jahren hatten neun Tage als Novizen in einem Kloster verbracht, um den Dank für ihre dramatische Rettung aus der Höhle zum Ausdruck zu bringen.