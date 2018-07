Eingeschlossene Jugendliche in einer Höhle in Thailand Quelle: ap

Die seit zwei Wochen in einer thailändischen Höhle festsitzenden Jugendlichen haben sich in einem bewegenden Brief an ihre Familien gewandt. "Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark" - so steht es auf einem handbeschriebenen Zettel, den ein Rettungstaucher den Angehörigen übermittelte. "Wenn wir hier rauskommen, wollen wir viele Sachen essen."



Der Trainer bat die Angehörigen seiner Schützlinge in dem Brief um Verzeihung und versprach ihnen, sich bestmöglich um die Jungs zu kümmern.