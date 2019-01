Die zwölf Jungen und ihr Trainer.

Quelle: Cecilia Caminos/dpa

Zwei an der Höhlenrettung des Fußballteams in Thailand beteiligte Hobbytaucher sind als "Australier des Jahres" ausgezeichnet worden. Richard Harris und sein Taucherkollege Craig Challen erhielten in Canberra die wichtigste Auszeichnung des Landes. Premierminister Scott Morrison überreichte die Trophäen.



Die Hobbytaucher hatten ihren Urlaub abgesagt, um an der Rettung von zwölf Jungfußballern im Juni 2018 teilzunehmen. Die Jungen und ihr Trainer waren 17 Tage in einer Höhle eingeschlossen.