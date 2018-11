Das erste Tor - so was habe ich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern

Der hatte im Sommer als gefeierter Frankfurter Pokalsieger-Trainer die schwere Nachfolge von Jupp Heynckes angetreten, mit den Bayern auch einen perfekten Start hingelegt. Nun stecken die Münchner aber seit Wochen in einer Krise. Mia san mia? Weg! Dafür neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund, schon 17 Gegentore und der für den FC Bayern schwer zu ertragende fünfte Tabellenplatz.

Deshalb, so Hoeneß, sei es "schwer", die Ruhe zu bewahren, "denn was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel". Die Mannschaft sei "verunsichert". Es würden "dilettantische" und "hanebüchene" Fehler passieren. "Man muss sich die Frage stellen, warum bei uns fast jeder Angriff ein Gegentor bedeutet. Das erste Tor - so was habe ich nur in Slapstick-Filmen gesehen. So geht das nicht", schimpfte er über seine indisponierten Stars.