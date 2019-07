Brecht- Statuen stehen in Augsburg.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Bertolt Brecht ist bis zum 29. September in seiner Geburtsstadt Augsburg hundertfach als 90 Zentimeter große Skulptur zu bestaunen. Der Konzeptkünstler Ottmar Hörl hat die Plastiken für eine Freiluft-Ausstellung im Park des Kurhauses im Stadtteil Göggingen geschaffen.



Hörl ist für solche Installationen bekannt. So hatte er kürzlich 700 Statuen von Ludwig van Beethoven in dessen Geburtsstadt Bonn aufgestellt, im vergangenen Jahr ehrte die Stadt Ulm Albert Einstein auf ähnliche Weise.