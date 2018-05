Alfons Hörmann kritisiert das CAS-Urteil scharf. Quelle: dpa

DOSB-Chef Alfons Hörmann hat das CAS-Urteil in der Russland-Causa als "Schlag ins Gesicht des sauberen Sports" kritisiert. Es zeige "erneut, wie schwierig es ist, harte und verdiente Sanktionen im Anti-Doping-Kampf vor Gericht durchzusetzen", so Hörmann. Dies sei "eine wirklich schlechte Nachricht für den Weltsport".



Mit der CAS-Entscheidung, den lebenslangen Olympia-Bann von 28 russischen Sportlern aufzuheben, beginne nun "die befürchtete, juristische Auseinandersetzung mit jahrelangen Unklarheiten auch für die Athleten, die rückwirkend für Sotschi noch in Medaillenränge aufsteigen müssten".