Die Gutachten sind eine Art Hochrechnung für die Zukunft und prognostizieren den Rückgang der CO2-Emissionen, freilich unter bestimmten Annahmen, die so nicht eintreffen müssen. Dabei ist die Basisüberlegung simpel: Wer viel CO2 in die Atmosphäre schickt, soll dafür auch viel bezahlen. Das trifft natürlich den Verbrauch von fossilen Energieträgern, also Benzin, Diesel, Öl und Gas fürs Heizen. Denn die setzen beim Verbrennen CO2 frei. Steigen die Preise oder die Steuer für den jeweiligen CO2-Anteil stetig, dann fangen die Menschen an, sich Alternativen zu suchen, steigen also beispielsweise auf öffentliche Verkehrsmittel um oder seltener ins Flugzeug ein. Soweit die Theorie.