Januar 2019: Weitere Festnahmen. Mario S. aus Steinheim bei Höxter soll am Missbrauch direkt beteiligt gewesen sein. Im Wechsel mit dem Hauptbeschuldigten soll er gefilmt und Kinder missbraucht haben. Heiko V. aus Stade in Niedersachsen soll Material bestellt und per Webcam-Übertragung Missbrauch beobachtet haben.



30. Januar 2019: Polizei Lippe und Staatsanwaltschaft gehen an die Öffentlichkeit und berichten in einer Pressekonferenz über den Missbrauch von zahlreichen Kindern im Alter zwischen 4 und 13 Jahren.