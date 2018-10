Lyons Tanguy Ndombele mit Hoffenheims Kevin Akpoguma Quelle: reuters

Hoffenheim wartet in der Champions League weiter auf den ersten Sieg. Mehrere Abwehrfehler brachten die TSG beim 3:3 (1:1) gegen Olympique Lyon um ein besseres Ergebnis. Nach drei Spielen in der Königsklasse haben die Kraichgauer zwei Punkte und als Gruppendritter nur noch geringe Chancen aufs Achtelfinale.



Nach einem Fehler von Abwehrchef Vogt brachte Traore die Gäste in Führung (27.Minute). Kramaric drehte zunächst die Partie (33./46.), ehe Ndombele der Ausgleich gelang (59.) und Depay die Gäste erneut in Führung schoss (67.). Joelinton erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich für die Gastgeber.