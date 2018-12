Werk der Neuen Halberg Guss in Saarbrücken.

Quelle: Oliver Dietze/dpa

Nach monatelangem Streit mit der Belegschaft ist der Autozulieferer Neue Halberg Guss an eine Investorengruppe verkauft worden. Knapp vier Wochen vor Weihnachten können die mehr als 2.000 Beschäftigten wieder hoffen.



In den Werken in Saarbrücken und Leipzig wurde die Belegschaft über den Verkauf des Unternehmens an ein Konsortium um die "One Square Advisors GmbH" aus München informiert. Der Verkauf eröffne die Möglichkeit für einen Neuanfang, sagte Bernd Kruppa von der Gewerkschaft IG Metall.