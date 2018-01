"Das zurückliegende Jahr hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Widerstand zu leisten, wenn Demagogen die Menschenrechte bedrohen", so Kenneth Roth, Exekutivdirektor von Human Rights Watch. Nur wenn etablierte Politiker vor der Botschaft des Hasses und der Ausgrenzung kapitulierten, könnten Populisten Erfolg haben.



Als Paradebeispiel nennt der Report Frankreich: Emmanuel Macron habe sich zu demokratischen Prinzipien bekannt und dem fremdenfeindlichen Wahlkampf des rechtspopulistischen Front National entschlossen entgegen gestellt. In Österreich und den Niederlanden hingegen hätten Spitzenpolitiker versucht, mit den Populisten Schritt zu halten und sich ihre fremden-, migranten- und islamfeindlichen Positionen zu eigen gemacht. "Damit trugen sie eine rechtswidrige, populistische Politik in die Mitte der Gesellschaft"“, heißt es in dem Bericht.