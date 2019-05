Sieben lange Kriegsjahre hat der Lehrer, der aus Sorge um seine Sicherheit Alim genannt werden möchte, so gut wie keine Schüler unterrichten können. Die Schule in einer von Oppositionskräften gehaltenen Kleinstadt nördlich von Homs war ausgebombt, die Familien waren mit ihren Kindern auf der Flucht oder suchten Schutz in ihren Häusern oder in selbstgebauten Bunkern. "An regulären Unterricht war einfach nicht zu denken", sagt Alim, der inzwischen jedoch von einem Neuanfang berichtet.