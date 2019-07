"Dass Marion Brücken bauen will zu Leuten der traditionellen Rechten, die uns näher stehen als Emmanuel Macron, umso besser," sagte Marine Le Pen über ihre Nichte.

Quelle: AP

Maréchal galt als potenzielle Präsidentschaftskandidatin für die Wahl 2022 oder danach, was zu gelegentlichen Spannungen mit ihrer Tante Marine Le Pen führte, die 2017 in der Stichwahl klar von Macron geschlagen wurde. Stephen Bannon, ehemaliger Chef-Stratege von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete sie bei einem Kongress des Rassemblement National einmal als "aufsteigenden Stern".



Selbst wenn Marine Le Pen eine Rückkehr ihrer Nichte auf die politische Bühne befürchtet, so verlieren sie oder ihr Lager kein Wort darüber. Ihre Initiativen kommentierte sie mit kühlen Worten: "Dass Marion Brücken bauen will zu Leuten der traditionellen Rechten, die uns näher stehen als Emmanuel Macron, umso besser", sagte sie neulich in einem Interview des Fernsehsenders BFM. Angesichts der Kritik Maréchals am Rassemblement National blieb sie diplomatisch: "Man sollte nicht pessimistisch sein, wenn man jung ist."