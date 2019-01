Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Archivbild

Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Grünen-Fraktionschef Hofreiter Konzerne aufgerufen, "mehr Verantwortung bei der Lösung sozialer und ökologischer Probleme" zu übernehmen. "Wer in Zeiten von Populismus und brennender ökologischer Krisen nur an die kurzfristige Gewinnmaximierung denkt, der sägt am Ast, auf dem er sitzt".



Meldungen über "millionenschwere Steuertricks, enorme Lohnungleichgewichte oder Umweltschutz ausbremsenden Lobbyismus" seien "Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt."