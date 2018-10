Anton Hofreiter: Der Aufschwung kommt nicht bei allen an. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die durchschnittlich gute Wirtschaftslage in Deutschland sagt nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wenig darüber aus, wie es einzelnen Menschen geht. Kinderarmut, die Situation der Alleinerziehenden oder die Wohnungsknappheit in den Städten seien ein klarer Handlungsauftrag an die künftige Bundesregierung. Das sagte Hofreiter zum Gutachten des Sachverständigenrates.



"Die wirtschaftliche Lage ist gut, trotzdem geht es vielen Menschen nicht gut in diesem Land", betonte er.