Die in die EU strebende Ukraine hat über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Zur Wahl am Sonntag traten 39 Bewerber an - eine Rekordzahl. Mit einer Stichwahl wird am Ostersonntag (21. April) gerechnet. Die drei Favoriten stehen für eine klare West-Orientierung der Ukraine. Der Präsident ist der mächtigste Politiker des Landes.