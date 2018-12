Vergoldete Oscar-Statuten. (Symbolbild)

In den USA sind zwei Oscar-Trophäen unter den Hammer gekommen. Der Oscar für den Film "Gentleman's Agreement" ("Tabu der Gerechten") aus dem Jahr 1947 habe 492.000 Dollar (rund 435.000 Euro) erlöst, gab das Auktionshaus Profiles in History bekannt.



Für einen Oscar von 1935, der an den Klassiker "Meuterei auf der Bounty" ging, legte der Bieter 240.000 Dollar auf den Tisch. Ein Produktionsdokument aus "Der Zauberer von Oz" stellte die Oscars allerdings in den Schatten: Es erlöste 1,2 Millionen Dollar.