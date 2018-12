Ein Mann zündet eine Feuerwerksrakete. Archivbild

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der hohen Feinstaubbelastung hat das Umweltbundesamt zu einem Verzicht auf das private Silvesterfeuerwerk aufgerufen. Das helfe der Gesundheit und verursache weniger Müll auf den Straßen und in der Umwelt, sagte Amtschefin Maria Krautzberger der "Rheinischen Post".



In der Silvesternacht steige die Luftbelastung mit Feinstaub explosionsartig an, sagte sie. Nach Berechnungen des Amtes werden rund 4.500 Tonnen Feinstaub in der Silvesternacht in ganz Deutschland in die Luft gepustet.