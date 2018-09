Ja. In Bremen und Niedersachsen werden die Landesverbände der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative durch die Landesverfassungsschutzämter beobachtet, wie die Innenressorts der beiden Länder am Montag mitteilten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte zur Begründung, es gebe "ideologische und personelle Überschneidungen nicht unerheblicher Art" des AfD-Nachwuchses mit der Identitären Bewegung. Diese werde seit 2014 beobachtet.



Zum Beobachtungsobjekt könnten auch einzelne AfD-Landesverbände werden, bei denen sich extremistische Bestrebungen zeigen. Beispiele für die Teilbeobachtung einer Partei gibt es bereits: Im Bericht des Bundesverfassungsschutzes - auch dem diesjährigen - taucht mit schöner Regelmäßigkeit die Kommunistische Plattform in der Linken auf. Und der Verfassungsschutz hatte jahrelang prominente Linken-Politiker im Visier - darunter der heutige Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow.