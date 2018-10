"Ich glaube, es kann gelingen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der entscheidenden Sondierungsrunde von CDU, CSU, FDP und Grünen. In den kommenden Stunden seien der nötige Wille und harte Arbeit gefragt: "Ich hoffe, dass der Wille da ist, dass etwas gelingt. Die Verantwortung dafür haben wir", so die CDU-Chefin. Merkel äußerte Verständnis dafür, dass bei den möglichen Jamaika-Partnern "jeder und jede" dafür kämpfe, dass von dem, was die Identität einer Partei darstelle, möglichst viel auch in einem denkbaren Regierungsprogramm sichtbar werde. Das sei "auch so eine Phase der Selbstvergewisserung ist, was ist wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig".