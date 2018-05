Produktion der Schuler AG in Göppingen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die starke Konjunktur treibt die deutschen Maschinenbauer weiter an. Im ersten Quartal stiegen die Auftragseingänge in der Schlüsselbranche preisbereinigt um 7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband VDMA mit.



Dabei profitierten die Maschinenbauer insbesondere von einer starken Nachfrage aus Deutschland (plus 9 Prozent). Die Bestellungen aus dem Ausland stiegen ebenfalls kräftig um 6 Prozent. Vor allem Kunden aus China bestellten viele Maschinen "made in Germany".