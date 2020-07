Wer in der Pflege arbeitet, ist vielen Belastungen ausgesetzt.

Quelle: Tom Weller/dpa

Die körperliche Belastung von Beschäftigten in den Pflegeberufen ist nach deren eigener Einschätzung deutlich höher als bei anderen Arbeitnehmern. Rund jeder Dritte arbeitet demnach häufig an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit - gut doppelt so viele wie in allen anderen Berufen.



Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Problematisch seien laut der zitierten Befragungen häufiges Heben und Tragen schwerer Lasten und das Arbeiten unter Zwangshaltung.