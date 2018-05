Die Deutschen sind insgesamt glücklich. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Lebenszufriedenheit in Deutschland bleibt der jährlichen Analyse für den sogenannten Glücksatlas zufolge hoch. Auf einer Skala von 0 bis 10 erreichte sie 2017 einen Punktwert von 7,07, heißt es in der repräsentativen Studie im Auftrag der Deutschen Post.



Der Osten Deutschlands holt bei der Lebenszufriedenheit weiter auf. Die ostdeutschen Regionen erreichen einen Punktwert von 6,89. Dennoch stehen alle ostdeutschen Regionen weiter am Ende des Bundesländer-Rankings im Glücksatlas.