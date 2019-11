Ein zu früh geborenes Kind wird betreut. Archivbild

Quelle: Waltraud Grubitzsch/zb/dpa

In Deutschland kommt jedes elfte Kind zu früh auf die Welt. Mit fast neun Prozent hat die Bundesrepublik damit eine der höchsten Frühgeborenenraten in Europa, erklärte die Techniker Krankenkasse (TK) anlässlich des Weltfrühgeborenentags.



Verglichen mit Kindern, die zum Termin geboren sind, haben Frühgeborene in den ersten acht Lebensjahren etwa ein um 44 Prozent höheres Risiko für leichte und mittlere Entwicklungsstörungen. Auch Sehbeeinträchtigungen und Atemwegserkrankungen treten häufiger auf.