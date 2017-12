Der US-Spielwarenhändler Toys 'R' Us droht unter seiner Schuldenlast und der immer stärker werdenden Konkurrenz von Online-Anbietern zusammenzubrechen. Das Unternehmen stellte am späten Montagabend bei einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia Antrag auf Gläubigerschutz. Toys 'R' Us hat 875 Filialen in den Vereinigten Staaten und über 1.600 weltweit.