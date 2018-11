Soldaten der Schweizer Ehrenkompanie. Symbolbild Quelle: Marcel Bieri/KEYSTONE/dpa

Die Schweizer Armee steht wegen überhöhter Spesenabrechnungen in der Kritik. Wie der "Tages-Anzeiger" berichtete, sei es bei verschiedenen Abendessen in den vergangenen Jahren zu Gelagen mit reichlich Wein und Schnaps gekommen. Auch eine Goldmünze im Wert von 1.200 Franken sei verschenkt worden.



Laut Schweizer Armee ist nach der internen Aufarbeitung der Vorfälle bereits eine neue Weisung in Kraft getreten. Unter anderem dürfen Angehörige nicht mehr auf Staatskosten eingeladen werden.